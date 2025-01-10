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Hemis 价格 (HMS)

USD

Hemis (HMS) 实时价格图表

$0.110504
$0.110504$0.110504
+0.60%(1D)

今天 Hemis (HMS) 的价格

今天 Hemis (HMS) 的实时价格为 0.110504 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HMS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hemis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 355.59 USD
- Hemis 当天价格变化为 +0.68%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Hemis (HMS) 价格表现 USD

今天内，Hemis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00074158
在过去30天内，Hemis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0344799995
在过去60天内，Hemis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0535063130
在过去90天内，Hemis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00652835297405221

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00074158+0.68%
30天$ +0.0344799995+31.20%
60天$ +0.0535063130+48.42%
90天$ +0.00652835297405221+6.28%

Hemis (HMS) 价格分析

Hemis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.10914
$ 0.10914$ 0.10914

$ 0.112777
$ 0.112777$ 0.112777

$ 0.409562
$ 0.409562$ 0.409562

+0.38%

+0.68%

-30.39%

Hemis (HMS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 355.59
$ 355.59$ 355.59

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什么是Hemis (HMS)

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Hemis (HMS) 资源

白皮书
官网

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HMS 兑换为当地货币

1 HMS 兑换 AUD
A$0.17901648
1 HMS 兑换 GBP
0.08950824
1 HMS 兑换 EUR
0.10718888
1 HMS 兑换 USD
$0.110504
1 HMS 兑换 MYR
RM0.49616296
1 HMS 兑换 TRY
3.91294664
1 HMS 兑换 JPY
¥17.4762076
1 HMS 兑换 RUB
11.29792896
1 HMS 兑换 INR
9.5143944
1 HMS 兑换 IDR
Rp1,782.32233112
1 HMS 兑换 PHP
6.47663944
1 HMS 兑换 EGP
￡E.5.5859772
1 HMS 兑换 BRL
R$0.6740744
1 HMS 兑换 CAD
C$0.15912576
1 HMS 兑换 BDT
13.47927792
1 HMS 兑换 NGN
171.32319152
1 HMS 兑换 UAH
4.67210912
1 HMS 兑换 VES
Bs5.856712
1 HMS 兑换 PKR
Rs30.77204888
1 HMS 兑换 KZT
58.3129608
1 HMS 兑换 THB
฿3.83338376
1 HMS 兑换 TWD
NT$3.64994712
1 HMS 兑换 CHF
Fr0.10055864
1 HMS 兑换 HKD
HK$0.85972112
1 HMS 兑换 MAD
.د.م1.10946016