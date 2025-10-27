Helpful Coin（HELPFUL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000099 $ 0.0000099 $ 0.0000099 24H最低价 $ 0.00001043 $ 0.00001043 $ 0.00001043 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000099$ 0.0000099 $ 0.0000099 24H最高价 $ 0.00001043$ 0.00001043 $ 0.00001043 历史最高 $ 0.00078025$ 0.00078025 $ 0.00078025 最低价 $ 0.00000416$ 0.00000416 $ 0.00000416 涨跌幅（1H） -0.16% 涨跌幅（1D） +5.03% 漲跌幅（7D） +25.84% 漲跌幅（7D） +25.84%

Helpful Coin（HELPFUL）当前实时价格为 $0.00001041。过去 24 小时内，HELPFUL 的交易价格在 $ 0.0000099 至 $ 0.00001043 之间波动，市场活跃度显著。HELPFUL 的历史最高价为 $ 0.00078025，历史最低价为 $ 0.00000416。

从短期表现来看，HELPFUL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.16%，过去 24 小时内变动为 +5.03%，过去 7 天内累计变动为 +25.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Helpful Coin（HELPFUL）市场信息

市值 $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K 流通量 999.09M 999.09M 999.09M 总供应量 999,092,474.7669425 999,092,474.7669425 999,092,474.7669425

Helpful Coin 的当前市值为 $ 10.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HELPFUL 的流通量为 999.09M，总供应量是 999092474.7669425，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.40K。