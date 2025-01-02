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Helmet Insure 价格 (HELMET)

USD

Helmet Insure (HELMET) 实时价格图表

$0.00382124
$0.00382124$0.00382124
+0.40%(1D)

今天 Helmet Insure (HELMET) 的价格

今天 Helmet Insure (HELMET) 的实时价格为 0.00382124 USD。目前其市值为 $ 162.32K USD。HELMET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Helmet Insure 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 81.25 USD
- Helmet Insure 当天价格变化为 +0.45%
- 其循环供应量为 42.46M USD

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Helmet Insure (HELMET) 价格表现 USD

今天内，Helmet Insure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Helmet Insure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001738247
在过去60天内，Helmet Insure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002331655
在过去90天内，Helmet Insure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001454123239727647

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.45%
30天$ +0.0001738247+4.55%
60天$ +0.0002331655+6.10%
90天$ -0.001454123239727647-27.56%

Helmet Insure (HELMET) 价格分析

Helmet Insure 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00377142
$ 0.00377142$ 0.00377142

$ 0.00383352
$ 0.00383352$ 0.00383352

$ 2.93
$ 2.93$ 2.93

+0.04%

+0.45%

+2.79%

Helmet Insure (HELMET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 162.32K
$ 162.32K$ 162.32K

$ 81.25
$ 81.25$ 81.25

42.46M
42.46M 42.46M

什么是Helmet Insure (HELMET)

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Helmet Insure (HELMET) 资源

官网

大家还在问：关于 Helmet Insure (HELMET) 的其他问题

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HELMET 兑换为当地货币

1 HELMET 兑换 AUD
A$0.006113984
1 HELMET 兑换 GBP
0.003056992
1 HELMET 兑换 EUR
0.0037066028
1 HELMET 兑换 USD
$0.00382124
1 HELMET 兑换 MYR
RM0.0170809428
1 HELMET 兑换 TRY
0.1349279844
1 HELMET 兑换 JPY
¥0.5998582552
1 HELMET 兑换 RUB
0.4260300476
1 HELMET 兑换 INR
0.32767133
1 HELMET 兑换 IDR
Rp61.6328945972
1 HELMET 兑换 PHP
0.2215172828
1 HELMET 兑换 EGP
￡E.0.1939661424
1 HELMET 兑换 BRL
R$0.023691688
1 HELMET 兑换 CAD
C$0.0055025856
1 HELMET 兑换 BDT
0.45663818
1 HELMET 兑换 NGN
5.9060703316
1 HELMET 兑换 UAH
0.1609124164
1 HELMET 兑换 VES
Bs0.19488324
1 HELMET 兑换 PKR
Rs1.064979588
1 HELMET 兑换 KZT
2.0058835132
1 HELMET 兑换 THB
฿0.1309921072
1 HELMET 兑换 TWD
NT$0.1256423712
1 HELMET 兑换 CHF
Fr0.003439116
1 HELMET 兑换 HKD
HK$0.0296910348
1 HELMET 兑换 MAD
.د.م0.0386327364