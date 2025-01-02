Helmet Insure 价格 (HELMET)
今天 Helmet Insure (HELMET) 的实时价格为 0.00382124 USD。目前其市值为 $ 162.32K USD。HELMET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Helmet Insure 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 81.25 USD
- Helmet Insure 当天价格变化为 +0.45%
- 其循环供应量为 42.46M USD
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今天内，Helmet Insure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Helmet Insure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001738247。
在过去60天内，Helmet Insure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002331655。
在过去90天内，Helmet Insure 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001454123239727647。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.45%
|30天
|$ +0.0001738247
|+4.55%
|60天
|$ +0.0002331655
|+6.10%
|90天
|$ -0.001454123239727647
|-27.56%
Helmet Insure 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
+0.45%
+2.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 HELMET 兑换 AUD
A$0.006113984
|1 HELMET 兑换 GBP
￡0.003056992
|1 HELMET 兑换 EUR
€0.0037066028
|1 HELMET 兑换 USD
$0.00382124
|1 HELMET 兑换 MYR
RM0.0170809428
|1 HELMET 兑换 TRY
₺0.1349279844
|1 HELMET 兑换 JPY
¥0.5998582552
|1 HELMET 兑换 RUB
₽0.4260300476
|1 HELMET 兑换 INR
₹0.32767133
|1 HELMET 兑换 IDR
Rp61.6328945972
|1 HELMET 兑换 PHP
₱0.2215172828
|1 HELMET 兑换 EGP
￡E.0.1939661424
|1 HELMET 兑换 BRL
R$0.023691688
|1 HELMET 兑换 CAD
C$0.0055025856
|1 HELMET 兑换 BDT
৳0.45663818
|1 HELMET 兑换 NGN
₦5.9060703316
|1 HELMET 兑换 UAH
₴0.1609124164
|1 HELMET 兑换 VES
Bs0.19488324
|1 HELMET 兑换 PKR
Rs1.064979588
|1 HELMET 兑换 KZT
₸2.0058835132
|1 HELMET 兑换 THB
฿0.1309921072
|1 HELMET 兑换 TWD
NT$0.1256423712
|1 HELMET 兑换 CHF
Fr0.003439116
|1 HELMET 兑换 HKD
HK$0.0296910348
|1 HELMET 兑换 MAD
.د.م0.0386327364