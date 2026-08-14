Helixa Cred 今日价格

Helixa Cred (CRED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.68%。当前 CRED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CRED。

Helixa Cred 目前市值在 $ 90,836 排名第 #-，流通供应量为 100.00B CRED。过去 24 小时内，CRED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CRED 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.49%。过去一天，总交易量达到 --。

Helixa Cred（CRED）市场信息

市值 $ 90.84K$ 90.84K $ 90.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 90.84K$ 90.84K $ 90.84K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Helixa Cred 的当前市值为 $ 90.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRED 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.84K。