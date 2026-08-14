Helios Blockchain 今日价格

Helios Blockchain (HLS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HLS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HLS。

Helios Blockchain 目前市值在 $ 391,352 排名第 #-，流通供应量为 906.43M HLS。过去 24 小时内，HLS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01323153，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HLS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.48%。过去一天，总交易量达到 $ 5.54。

Helios Blockchain（HLS）市场信息

市值 $ 391.35K$ 391.35K $ 391.35K 成交量（24H） $ 5.54$ 5.54 $ 5.54 完全稀释市值 $ 906.68K$ 906.68K $ 906.68K 流通量 906.43M 906.43M 906.43M 总供应量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Helios Blockchain 的当前市值为 $ 391.35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.54。HLS 的流通量为 906.43M，总供应量是 2100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 906.68K。