HeLa USD 价格 (HLUSD)

USD

HeLa USD (HLUSD) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 HeLa USD (HLUSD) 的价格

今天 HeLa USD (HLUSD) 的实时价格为 0.999799 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HLUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
HeLa USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 766.42K USD
- HeLa USD 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HeLa USD (HLUSD) 价格表现 USD

今天内，HeLa USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023225
在过去30天内，HeLa USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017759429
在过去60天内，HeLa USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014889006
在过去90天内，HeLa USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00023225+0.02%
30天$ +0.0017759429+0.18%
60天$ -0.0014889006-0.14%
90天$ 0--

HeLa USD (HLUSD) 价格分析

HeLa USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.997525
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$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.03%

+0.02%

-0.70%

HeLa USD (HLUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 766.42K
$ 766.42K$ 766.42K

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什么是HeLa USD (HLUSD)

HeLa USD, also called HLUSD is the synthetic dollar of the HeLa Chain, plays a crucial role in facilitating seamless and efficient transactions within the ecosystem. HLUSD, an asset-backed stable synthetic dollar on HeLa Chain, offers a multitude of benefits that make it an indispensable asset within the ecosystem. Being asset-backed, HLUSD enjoys stability and predictability, ensuring a 1-1 redemption for 1 USDT/USDC.

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HeLa USD (HLUSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 HeLa USD (HLUSD) 的其他问题

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HLUSD 兑换为当地货币

1 HLUSD 兑换 AUD
A$1.58968041
1 HLUSD 兑换 GBP
0.80983719
1 HLUSD 兑换 EUR
0.95980704
1 HLUSD 兑换 USD
$0.999799
1 HLUSD 兑换 MYR
RM4.44910555
1 HLUSD 兑换 TRY
35.65283234
1 HLUSD 兑换 JPY
¥156.57852139
1 HLUSD 兑换 RUB
99.23005075
1 HLUSD 兑换 INR
86.45261953
1 HLUSD 兑换 IDR
Rp16,390.14491856
1 HLUSD 兑换 PHP
58.66820532
1 HLUSD 兑换 EGP
￡E.50.29988769
1 HLUSD 兑换 BRL
R$5.93880606
1 HLUSD 兑换 CAD
C$1.42971257
1 HLUSD 兑换 BDT
121.93548604
1 HLUSD 兑换 NGN
1,557.31691637
1 HLUSD 兑换 UAH
41.991558
1 HLUSD 兑换 VES
Bs54.988945
1 HLUSD 兑换 PKR
Rs278.72396522
1 HLUSD 兑换 KZT
520.9952589
1 HLUSD 兑换 THB
฿33.93317806
1 HLUSD 兑换 TWD
NT$32.76341323
1 HLUSD 兑换 CHF
Fr0.8998191
1 HLUSD 兑换 HKD
HK$7.78843421
1 HLUSD 兑换 MAD
.د.م9.97799402