Hedge USD 价格 (USH)
今天 Hedge USD (USH) 的实时价格为 0.984043 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hedge USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 78.71 USD
- Hedge USD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Hedge USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Hedge USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0087872087。
在过去60天内，Hedge USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0190057080。
在过去90天内，Hedge USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0188622220057211。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0087872087
|-0.89%
|60天
|$ +0.0190057080
|+1.93%
|90天
|$ +0.0188622220057211
|+1.95%
Hedge USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-0.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
HDG is one of the tokens issued by the Hedge Protocol which enables interest-free lending on the Solana Blockchain. Users are able to deposit collateral and take out USH stablecoin loans. The Hedge Protocol offers vaults with a minimum collateral ratio as low as 110% (90.0% LTV). USH is a stablecoin pegged to the US dollar that is always redeemable for its underlying value - i.e. users are able to use it to purchase collateral back at any time. However a fee is added on top to ensure redemptions don't happen too often.
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|1 USH 兑换 AUD
A$1.56462837
|1 USH 兑换 GBP
￡0.79707483
|1 USH 兑换 EUR
€0.94468128
|1 USH 兑换 USD
$0.984043
|1 USH 兑换 MYR
RM4.37899135
|1 USH 兑换 TRY
₺35.09097338
|1 USH 兑换 JPY
¥154.11097423
|1 USH 兑换 RUB
₽97.66626775
|1 USH 兑换 INR
₹85.09019821
|1 USH 兑换 IDR
Rp16,131.84987792
|1 USH 兑换 PHP
₱57.74364324
|1 USH 兑换 EGP
￡E.49.50720333
|1 USH 兑换 BRL
R$5.84521542
|1 USH 兑换 CAD
C$1.40718149
|1 USH 兑换 BDT
৳120.01388428
|1 USH 兑换 NGN
₦1,532.77489809
|1 USH 兑换 UAH
₴41.329806
|1 USH 兑换 VES
Bs54.122365
|1 USH 兑换 PKR
Rs274.33150754
|1 USH 兑换 KZT
₸512.7848073
|1 USH 兑换 THB
฿33.39841942
|1 USH 兑换 TWD
NT$32.24708911
|1 USH 兑换 CHF
Fr0.8856387
|1 USH 兑换 HKD
HK$7.66569497
|1 USH 兑换 MAD
.د.م9.82074914