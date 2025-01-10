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Hedera Swiss Franc 价格 (HCHF)

USD

Hedera Swiss Franc (HCHF) 实时价格图表

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-0.60%(1D)

今天 Hedera Swiss Franc (HCHF) 的价格

今天 Hedera Swiss Franc (HCHF) 的实时价格为 1.069 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HCHF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hedera Swiss Franc 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.98K USD
- Hedera Swiss Franc 当天价格变化为 -0.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Hedera Swiss Franc (HCHF) 价格表现 USD

今天内，Hedera Swiss Franc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006458502992753
在过去30天内，Hedera Swiss Franc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0648208461
在过去60天内，Hedera Swiss Franc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0476052425
在过去90天内，Hedera Swiss Franc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.047655190489114

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.006458502992753-0.60%
30天$ -0.0648208461-6.06%
60天$ -0.0476052425-4.45%
90天$ -0.047655190489114-4.26%

Hedera Swiss Franc (HCHF) 价格分析

Hedera Swiss Franc 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.063
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$ 1.096
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$ 1.42
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-0.99%

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-2.22%

Hedera Swiss Franc (HCHF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 6.98K
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什么是Hedera Swiss Franc (HCHF)

HLiquity is a decentralized borrowing protocol were loans are paid out in HCHF, a stablecoin pegged to the Swiss Franc (CHF)

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Hedera Swiss Franc (HCHF) 资源

官网

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HCHF 兑换为当地货币

1 HCHF 兑换 AUD
A$1.73178
1 HCHF 兑换 GBP
0.86589
1 HCHF 兑换 EUR
1.03693
1 HCHF 兑换 USD
$1.069
1 HCHF 兑换 MYR
RM4.79981
1 HCHF 兑换 TRY
37.85329
1 HCHF 兑换 JPY
¥169.06235
1 HCHF 兑换 RUB
109.29456
1 HCHF 兑换 INR
92.0409
1 HCHF 兑换 IDR
Rp17,241.93307
1 HCHF 兑换 PHP
62.65409
1 HCHF 兑换 EGP
￡E.54.03795
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1 HCHF 兑换 CAD
C$1.53936
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1 HCHF 兑换 VES
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