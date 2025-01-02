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HbarSuite 价格 (HSUITE)

USD

HbarSuite (HSUITE) 实时价格图表

$0.00127808
$0.00127808$0.00127808
+7.20%(1D)

今天 HbarSuite (HSUITE) 的价格

今天 HbarSuite (HSUITE) 的实时价格为 0.00127808 USD。目前其市值为 $ 16.11M USD。HSUITE 兑换 USD 的价格为实时更新。
HbarSuite 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 335.22K USD
- HbarSuite 当天价格变化为 +7.23%
- 其循环供应量为 12.62B USD

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HbarSuite (HSUITE) 价格表现 USD

今天内，HbarSuite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，HbarSuite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003946069
在过去60天内，HbarSuite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0025070674
在过去90天内，HbarSuite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007253618183116403

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+7.23%
30天$ -0.0003946069-30.87%
60天$ +0.0025070674+196.16%
90天$ +0.0007253618183116403+131.24%

HbarSuite (HSUITE) 价格分析

HbarSuite 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00119191
$ 0.00119191$ 0.00119191

$ 0.00132542
$ 0.00132542$ 0.00132542

$ 0.00352296
$ 0.00352296$ 0.00352296

-0.35%

+7.23%

-4.22%

HbarSuite (HSUITE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.11M
$ 16.11M$ 16.11M

$ 335.22K
$ 335.22K$ 335.22K

12.62B
12.62B 12.62B

什么是HbarSuite (HSUITE)

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HbarSuite (HSUITE) 资源

官网

大家还在问：关于 HbarSuite (HSUITE) 的其他问题

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HSUITE 兑换为当地货币

1 HSUITE 兑换 AUD
A$0.002044928
1 HSUITE 兑换 GBP
0.001022464
1 HSUITE 兑换 EUR
0.0012269568
1 HSUITE 兑换 USD
$0.00127808
1 HSUITE 兑换 MYR
RM0.0057130176
1 HSUITE 兑换 TRY
0.0451290048
1 HSUITE 兑换 JPY
¥0.2008247104
1 HSUITE 兑换 RUB
0.1424931392
1 HSUITE 兑换 INR
0.10959536
1 HSUITE 兑换 IDR
Rp20.6141906624
1 HSUITE 兑换 PHP
0.0740136128
1 HSUITE 兑换 EGP
￡E.0.0648881216
1 HSUITE 兑换 BRL
R$0.008115808
1 HSUITE 兑换 CAD
C$0.0018404352
1 HSUITE 兑换 BDT
0.15273056
1 HSUITE 兑换 NGN
1.9784422784
1 HSUITE 兑换 UAH
0.0537560448
1 HSUITE 兑换 VES
Bs0.06518208
1 HSUITE 兑换 PKR
Rs0.356009184
1 HSUITE 兑换 KZT
0.6709025344
1 HSUITE 兑换 THB
฿0.0438125824
1 HSUITE 兑换 TWD
NT$0.0420360512
1 HSUITE 兑换 CHF
Fr0.001150272
1 HSUITE 兑换 HKD
HK$0.0099306816
1 HSUITE 兑换 MAD
.د.م0.012908608