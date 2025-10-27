Hazmat（HZMT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001023 $ 0.00001023 $ 0.00001023 24H最低价 $ 0.00001044 $ 0.00001044 $ 0.00001044 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001023$ 0.00001023 $ 0.00001023 24H最高价 $ 0.00001044$ 0.00001044 $ 0.00001044 历史最高 $ 0.00026596$ 0.00026596 $ 0.00026596 最低价 $ 0.00001005$ 0.00001005 $ 0.00001005 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.33% 漲跌幅（7D） -4.73% 漲跌幅（7D） -4.73%

Hazmat（HZMT）当前实时价格为 $0.00001032。过去 24 小时内，HZMT 的交易价格在 $ 0.00001023 至 $ 0.00001044 之间波动，市场活跃度显著。HZMT 的历史最高价为 $ 0.00026596，历史最低价为 $ 0.00001005。

从短期表现来看，HZMT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.33%，过去 7 天内累计变动为 -4.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hazmat（HZMT）市场信息

市值 $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hazmat 的当前市值为 $ 10.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HZMT 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.32K。