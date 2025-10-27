Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC（HCBBTC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 110,871 $ 110,871 $ 110,871 24H最低价 $ 111,595 $ 111,595 $ 111,595 24H最高价 24H最低价 $ 110,871$ 110,871 $ 110,871 24H最高价 $ 111,595$ 111,595 $ 111,595 历史最高 $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 最低价 $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.14% 漲跌幅（7D） +3.68% 漲跌幅（7D） +3.68%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC（HCBBTC）当前实时价格为 $111,043。过去 24 小时内，HCBBTC 的交易价格在 $ 110,871 至 $ 111,595 之间波动，市场活跃度显著。HCBBTC 的历史最高价为 $ 128,529，历史最低价为 $ 81,202。

从短期表现来看，HCBBTC 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.14%，过去 7 天内累计变动为 +3.68%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC（HCBBTC）市场信息

市值 $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K 流通量 0.15 0.15 0.15 总供应量 0.15313892 0.15313892 0.15313892

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC 的当前市值为 $ 17.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HCBBTC 的流通量为 0.15，总供应量是 0.15313892，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.00K。