Hastra Wrapped YLDS 今日价格

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) 今日实时价格为 $ 0.994141，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WYLDS 兑 USD 的汇率为 $ 0.994141 每 WYLDS。

Hastra Wrapped YLDS 目前市值在 $ 173,361,637 排名第 #-，流通供应量为 172.32M WYLDS。过去 24 小时内，WYLDS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.071，而历史最低价为 $ 0.979797。

短期表现方面，WYLDS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.59%。过去一天，总交易量达到 $ 199.69。

Hastra Wrapped YLDS（WYLDS）市场信息

市值 $ 173.36M$ 173.36M $ 173.36M 成交量（24H） $ 199.69$ 199.69 $ 199.69 完全稀释市值 $ 173.36M$ 173.36M $ 173.36M 流通量 172.32M 172.32M 172.32M 总供应量 172,320,868.824663 172,320,868.824663 172,320,868.824663

Hastra Wrapped YLDS 的当前市值为 $ 173.36M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 199.69。WYLDS 的流通量为 172.32M，总供应量是 172320868.824663，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.36M。