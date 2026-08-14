Hastra PRIME 今日价格

Hastra PRIME (PRIME) 今日实时价格为 $ 1.053，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 PRIME 兑 USD 的汇率为 $ 1.053 每 PRIME。

Hastra PRIME 目前市值在 $ 530,872,989 排名第 #-，流通供应量为 504.34M PRIME。过去 24 小时内，PRIME 的交易价格在 $ 1.053（低点）和 $ 1.055（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.5，而历史最低价为 $ 0.992801。

短期表现方面，PRIME 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 +0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 908.08K。

Hastra PRIME（PRIME）市场信息

市值 $ 530.87M$ 530.87M $ 530.87M 成交量（24H） $ 908.08K$ 908.08K $ 908.08K 完全稀释市值 $ 530.80M$ 530.80M $ 530.80M 流通量 504.34M 504.34M 504.34M 总供应量 504,266,040.705648 504,266,040.705648 504,266,040.705648

Hastra PRIME 的当前市值为 $ 530.87M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 908.08K。PRIME 的流通量为 504.34M，总供应量是 504266040.705648，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 530.80M。