Hastra AUTO 今日价格

Hastra AUTO (AUTO) 今日实时价格为 $ 1.01，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 AUTO 兑 USD 的汇率为 $ 1.01 每 AUTO。

Hastra AUTO 目前市值在 $ 5,186,236 排名第 #-，流通供应量为 5.14M AUTO。过去 24 小时内，AUTO 的交易价格在 $ 1.009（低点）和 $ 1.011（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.011，而历史最低价为 $ 1.006。

短期表现方面，AUTO 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 171.91K。

Hastra AUTO（AUTO）市场信息

市值 $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M 成交量（24H） $ 171.91K$ 171.91K $ 171.91K 完全稀释市值 $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M 流通量 5.14M 5.14M 5.14M 总供应量 5,136,541.708684 5,136,541.708684 5,136,541.708684

Hastra AUTO 的当前市值为 $ 5.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 171.91K。AUTO 的流通量为 5.14M，总供应量是 5136541.708684，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.19M。