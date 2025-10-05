HashTensor（SN16）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.832133 $ 0.832133 $ 0.832133 24H最低价 $ 0.879255 $ 0.879255 $ 0.879255 24H最高价 24H最低价 $ 0.832133$ 0.832133 $ 0.832133 24H最高价 $ 0.879255$ 0.879255 $ 0.879255 历史最高 $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 最低价 $ 0.687579$ 0.687579 $ 0.687579 涨跌幅（1H） +0.93% 涨跌幅（1D） +3.80% 漲跌幅（7D） +24.10% 漲跌幅（7D） +24.10%

HashTensor（SN16）当前实时价格为 $0.879388。过去 24 小时内，SN16 的交易价格在 $ 0.832133 至 $ 0.879255 之间波动，市场活跃度显著。SN16 的历史最高价为 $ 4.08，历史最低价为 $ 0.687579。

从短期表现来看，SN16 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.93%，过去 24 小时内变动为 +3.80%，过去 7 天内累计变动为 +24.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HashTensor（SN16）市场信息

市值 $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M 流通量 2.75M 2.75M 2.75M 总供应量 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772

HashTensor 的当前市值为 $ 2.42M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN16 的流通量为 2.75M，总供应量是 2753779.693506772，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.42M。