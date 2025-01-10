Hashport Bridged wAVAX 价格 (WAVAX[HTS])

USD

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 实时价格图表

$36.66
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+1.70%(1D)

今天 Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 的价格

今天 Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 的实时价格为 36.66 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WAVAX[HTS] 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hashport Bridged wAVAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.09K USD
- Hashport Bridged wAVAX 当天价格变化为 +1.77%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 价格表现 USD

今天内，Hashport Bridged wAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.638546
在过去30天内，Hashport Bridged wAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.2548197020
在过去60天内，Hashport Bridged wAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.1277446620
在过去90天内，Hashport Bridged wAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7.411748811960006

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.638546+1.77%
30天$ -7.2548197020-19.78%
60天$ +6.1277446620+16.72%
90天$ +7.411748811960006+25.34%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 价格分析

Hashport Bridged wAVAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 35.71
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$ 38.24
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$ 87.1
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+0.51%

+1.77%

-11.31%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.09K
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0.00
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什么是Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

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Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 资源

官网

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WAVAX[HTS] 兑换为当地货币

1 WAVAX[HTS] 兑换 AUD
A$59.3892
1 WAVAX[HTS] 兑换 GBP
29.6946
1 WAVAX[HTS] 兑换 EUR
35.5602
1 WAVAX[HTS] 兑换 USD
$36.66
1 WAVAX[HTS] 兑换 MYR
RM164.6034
1 WAVAX[HTS] 兑换 TRY
1,298.1306
1 WAVAX[HTS] 兑换 JPY
¥5,797.779
1 WAVAX[HTS] 兑换 RUB
3,748.1184
1 WAVAX[HTS] 兑换 INR
3,156.0594
1 WAVAX[HTS] 兑换 IDR
Rp591,290.2398
1 WAVAX[HTS] 兑换 PHP
2,149.0092
1 WAVAX[HTS] 兑换 EGP
￡E.1,853.5296
1 WAVAX[HTS] 兑换 BRL
R$223.626
1 WAVAX[HTS] 兑换 CAD
C$52.4238
1 WAVAX[HTS] 兑换 BDT
4,471.7868
1 WAVAX[HTS] 兑换 NGN
56,836.9308
1 WAVAX[HTS] 兑换 UAH
1,549.9848
1 WAVAX[HTS] 兑换 VES
Bs1,942.98
1 WAVAX[HTS] 兑换 PKR
Rs10,208.7102
1 WAVAX[HTS] 兑换 KZT
19,345.482
1 WAVAX[HTS] 兑换 THB
฿1,271.3688
1 WAVAX[HTS] 兑换 TWD
NT$1,210.8798
1 WAVAX[HTS] 兑换 CHF
Fr33.3606
1 WAVAX[HTS] 兑换 HKD
HK$285.2148
1 WAVAX[HTS] 兑换 MAD
.د.م368.0664