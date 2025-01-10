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Hashport Bridged QNT 价格 (QNT[HTS])

USD

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 实时价格图表

$101.44
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+0.50%(1D)

今天 Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 的价格

今天 Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 的实时价格为 101.44 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。QNT[HTS] 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hashport Bridged QNT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.45K USD
- Hashport Bridged QNT 当天价格变化为 +0.54%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 价格表现 USD

今天内，Hashport Bridged QNT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.542554
在过去30天内，Hashport Bridged QNT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -28.9033702080
在过去60天内，Hashport Bridged QNT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +52.9750822080
在过去90天内，Hashport Bridged QNT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +34.61002751062998

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.542554+0.54%
30天$ -28.9033702080-28.49%
60天$ +52.9750822080+52.22%
90天$ +34.61002751062998+51.79%

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 价格分析

Hashport Bridged QNT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 100.18
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$ 106.16
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$ 237.24
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+0.76%

+0.54%

-13.50%

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 23.45K
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什么是Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

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Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 资源

官网

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QNT[HTS] 兑换为当地货币

1 QNT[HTS] 兑换 AUD
A$164.3328
1 QNT[HTS] 兑换 GBP
82.1664
1 QNT[HTS] 兑换 EUR
98.3968
1 QNT[HTS] 兑换 USD
$101.44
1 QNT[HTS] 兑换 MYR
RM455.4656
1 QNT[HTS] 兑换 TRY
3,591.9904
1 QNT[HTS] 兑换 JPY
¥16,042.736
1 QNT[HTS] 兑换 RUB
10,371.2256
1 QNT[HTS] 兑换 INR
8,732.9696
1 QNT[HTS] 兑换 IDR
Rp1,636,128.8032
1 QNT[HTS] 兑换 PHP
5,946.4128
1 QNT[HTS] 兑换 EGP
￡E.5,128.8064
1 QNT[HTS] 兑换 BRL
R$618.784
1 QNT[HTS] 兑换 CAD
C$145.0592
1 QNT[HTS] 兑换 BDT
12,373.6512
1 QNT[HTS] 兑换 NGN
157,270.5472
1 QNT[HTS] 兑换 UAH
4,288.8832
1 QNT[HTS] 兑换 VES
Bs5,376.32
1 QNT[HTS] 兑换 PKR
Rs28,247.9968
1 QNT[HTS] 兑换 KZT
53,529.888
1 QNT[HTS] 兑换 THB
฿3,517.9392
1 QNT[HTS] 兑换 TWD
NT$3,350.5632
1 QNT[HTS] 兑换 CHF
Fr92.3104
1 QNT[HTS] 兑换 HKD
HK$789.2032
1 QNT[HTS] 兑换 MAD
.د.م1,018.4576