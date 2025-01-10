HashMind 价格 (HASH)
今天 HashMind (HASH) 的实时价格为 0.04655941 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HASH 兑换 USD 的价格为实时更新。
HashMind 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 273.55 USD
- HashMind 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 HASH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 HASH 价格信息的首选平台。
今天内，HashMind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，HashMind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0108898735。
在过去60天内，HashMind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0166778553。
在过去90天内，HashMind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0108898735
|-23.38%
|60天
|$ -0.0166778553
|-35.82%
|90天
|$ 0
|--
HashMind 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-9.41%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
HashMind emerges as a groundbreaking decentralized platform on the Ethereum mainnet, primarily focusing on two core features: Cloud Computing/VM Service and Protocol-Owned Nodes/Miners (PON/POM).
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 HASH 兑换 AUD
A$0.0754262442
|1 HASH 兑换 GBP
￡0.0377131221
|1 HASH 兑换 EUR
€0.0451626277
|1 HASH 兑换 USD
$0.04655941
|1 HASH 兑换 MYR
RM0.2090517509
|1 HASH 兑换 TRY
₺1.6486687081
|1 HASH 兑换 JPY
¥7.3633706915
|1 HASH 兑换 RUB
₽4.7602340784
|1 HASH 兑换 INR
₹4.0082996069
|1 HASH 兑换 IDR
Rp750.9581206723
|1 HASH 兑换 PHP
₱2.7293126142
|1 HASH 兑换 EGP
￡E.2.3540437696
|1 HASH 兑换 BRL
R$0.284012401
|1 HASH 兑换 CAD
C$0.0665799563
|1 HASH 兑换 BDT
৳5.6793168318
|1 HASH 兑换 NGN
₦72.1847780758
|1 HASH 兑换 UAH
₴1.9685318548
|1 HASH 兑换 VES
Bs2.46764873
|1 HASH 兑换 PKR
Rs12.9653989027
|1 HASH 兑换 KZT
₸24.569400657
|1 HASH 兑换 THB
฿1.6146803388
|1 HASH 兑换 TWD
NT$1.5378573123
|1 HASH 兑换 CHF
Fr0.0423690631
|1 HASH 兑换 HKD
HK$0.3622322098
|1 HASH 兑换 MAD
.د.م0.4674564764