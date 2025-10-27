Harmonix kHYPE（HAKHYPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 43.75 $ 43.75 $ 43.75 24H最低价 $ 48.59 $ 48.59 $ 48.59 24H最高价 24H最低价 $ 43.75$ 43.75 $ 43.75 24H最高价 $ 48.59$ 48.59 $ 48.59 历史最高 $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 最低价 $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 涨跌幅（1H） +1.73% 涨跌幅（1D） +8.40% 漲跌幅（7D） +28.50% 漲跌幅（7D） +28.50%

Harmonix kHYPE（HAKHYPE）当前实时价格为 $48.14。过去 24 小时内，HAKHYPE 的交易价格在 $ 43.75 至 $ 48.59 之间波动，市场活跃度显著。HAKHYPE 的历史最高价为 $ 59.64，历史最低价为 $ 29.77。

从短期表现来看，HAKHYPE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.73%，过去 24 小时内变动为 +8.40%，过去 7 天内累计变动为 +28.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Harmonix kHYPE（HAKHYPE）市场信息

市值 $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M 流通量 144.86K 144.86K 144.86K 总供应量 144,857.5890915877 144,857.5890915877 144,857.5890915877

Harmonix kHYPE 的当前市值为 $ 6.97M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HAKHYPE 的流通量为 144.86K，总供应量是 144857.5890915877，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.97M。