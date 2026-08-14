Harmonix Finance 今日价格

Harmonix Finance (HAR) 今日实时价格为 $ 0.0020323，过去 24 小时内变化了 0.90%。当前 HAR 兑 USD 的汇率为 $ 0.0020323 每 HAR。

Harmonix Finance 目前市值在 $ 2,031,795 排名第 #-，流通供应量为 308.96M HAR。过去 24 小时内，HAR 的交易价格在 $ 0.00200146（低点）和 $ 0.00238464（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01278724，而历史最低价为 $ 0.00159854。

短期表现方面，HAR 在过去一小时内波动了 +0.75%，过去7 天内波动了 -0.12%。过去一天，总交易量达到 $ 1.60K。

Harmonix Finance（HAR）市场信息

市值 $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M 成交量（24H） $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K 完全稀释市值 $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M 流通量 308.96M 308.96M 308.96M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Harmonix Finance 的当前市值为 $ 2.03M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.60K。HAR 的流通量为 308.96M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.03M。