Harbor 价格 (HBR)
今天 Harbor (HBR) 的实时价格为 0.0179861 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HBR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Harbor 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.05K USD
- Harbor 当天价格变化为 -10.08%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Harbor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00201736677761289。
在过去30天内，Harbor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0065748422。
在过去60天内，Harbor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Harbor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00201736677761289
|-10.08%
|30天
|$ -0.0065748422
|-36.55%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Harbor 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.14%
-10.08%
-17.28%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Harbor is the flagship LST platform deployed inside the AirDAO ecosystem. Harbor is an innovative product designed to increase the stability and security of network and to evolve the use of liquidity. The $HBR token provides exclusive access to lending and staking opportunities within the platform, with a unique tokenomics aimed to benefits real community members. Harbor will also propose lending capabilities, innovative staking pool with flexible offerings, staking for external assets on market leading L1s.
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|1 HBR 兑换 AUD
A$0.028957621
|1 HBR 兑换 GBP
￡0.014748602
|1 HBR 兑换 EUR
€0.017446517
|1 HBR 兑换 USD
$0.0179861
|1 HBR 兑换 MYR
RM0.08093745
|1 HBR 兑换 TRY
₺0.637247523
|1 HBR 兑换 JPY
¥2.810687847
|1 HBR 兑换 RUB
₽1.843395389
|1 HBR 兑换 INR
₹1.557236538
|1 HBR 兑换 IDR
Rp294.854051184
|1 HBR 兑换 PHP
₱1.053086155
|1 HBR 兑换 EGP
￡E.0.90649944
|1 HBR 兑换 BRL
R$0.10971521
|1 HBR 兑换 CAD
C$0.025899984
|1 HBR 兑换 BDT
৳2.18531115
|1 HBR 兑换 NGN
₦28.015688943
|1 HBR 兑换 UAH
₴0.757394671
|1 HBR 兑换 VES
Bs0.9712494
|1 HBR 兑换 PKR
Rs5.014164958
|1 HBR 兑换 KZT
₸9.546662158
|1 HBR 兑换 THB
฿0.618541979
|1 HBR 兑换 TWD
NT$0.591562829
|1 HBR 兑换 CHF
Fr0.016367351
|1 HBR 兑换 HKD
HK$0.139931858
|1 HBR 兑换 MAD
.د.م0.180580444