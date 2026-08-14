Harambe on Solana 今日价格

Harambe on Solana (HARAMBE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.88%。当前 HARAMBE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HARAMBE。

Harambe on Solana 目前市值在 $ 382,820 排名第 #-，流通供应量为 999.94M HARAMBE。过去 24 小时内，HARAMBE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.088468，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HARAMBE 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 +18.06%。过去一天，总交易量达到 $ 9.08K。

Harambe on Solana（HARAMBE）市场信息

市值 $ 382.82K$ 382.82K $ 382.82K 成交量（24H） $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K 完全稀释市值 $ 382.82K$ 382.82K $ 382.82K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,943,036.08 999,943,036.08 999,943,036.08

Harambe on Solana 的当前市值为 $ 382.82K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.08K。HARAMBE 的流通量为 999.94M，总供应量是 999943036.08，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 382.82K。