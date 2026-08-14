Happy Hour 今日价格

Happy Hour (HH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 HH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HH。

Happy Hour 目前市值在 $ 20,779 排名第 #-，流通供应量为 99.08B HH。过去 24 小时内，HH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HH 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 +0.75%。过去一天，总交易量达到 --。

Happy Hour（HH）市场信息

市值 $ 20.78K$ 20.78K $ 20.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K 流通量 99.08B 99.08B 99.08B 总供应量 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534

Happy Hour 的当前市值为 $ 20.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HH 的流通量为 99.08B，总供应量是 99078405146.03534，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.97K。