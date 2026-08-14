Happy Cat 今日价格

Happy Cat (HAPPY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.28%。当前 HAPPY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HAPPY。

Happy Cat 目前市值在 $ 417,490 排名第 #-，流通供应量为 3.33B HAPPY。过去 24 小时内，HAPPY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.055847，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HAPPY 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +5.19%。过去一天，总交易量达到 $ 37.51K。

Happy Cat（HAPPY）市场信息

市值 $ 417.49K$ 417.49K $ 417.49K 成交量（24H） $ 37.51K$ 37.51K $ 37.51K 完全稀释市值 $ 417.49K$ 417.49K $ 417.49K 流通量 3.33B 3.33B 3.33B 总供应量 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0

Happy Cat 的当前市值为 $ 417.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.51K。HAPPY 的流通量为 3.33B，总供应量是 3333333333.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 417.49K。