Hantavirus 今日价格

Hantavirus (HANTA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.17%。当前 HANTA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HANTA。

Hantavirus 目前市值在 $ 100,343 排名第 #-，流通供应量为 999.63M HANTA。过去 24 小时内，HANTA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01203534，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HANTA 在过去一小时内波动了 -1.32%，过去7 天内波动了 -20.81%。过去一天，总交易量达到 $ 2.12K。

Hantavirus（HANTA）市场信息

市值 $ 100.34K$ 100.34K $ 100.34K 成交量（24H） $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K 完全稀释市值 $ 100.34K$ 100.34K $ 100.34K 流通量 999.63M 999.63M 999.63M 总供应量 999,632,830.640278 999,632,830.640278 999,632,830.640278

Hantavirus 的当前市值为 $ 100.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.12K。HANTA 的流通量为 999.63M，总供应量是 999632830.640278，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.34K。