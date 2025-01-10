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HANePlatform 价格 (HANEP)

USD

HANePlatform (HANEP) 实时价格图表

$9.32
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+1.00%(1D)

今天 HANePlatform (HANEP) 的价格

今天 HANePlatform (HANEP) 的实时价格为 9.32 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HANEP 兑换 USD 的价格为实时更新。
HANePlatform 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 416.56K USD
- HANePlatform 当天价格变化为 +1.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HANePlatform (HANEP) 价格表现 USD

今天内，HANePlatform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.09586
在过去30天内，HANePlatform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.7718012040
在过去60天内，HANePlatform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.6990470720
在过去90天内，HANePlatform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.73744879516325

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.09586+1.04%
30天$ -3.7718012040-40.46%
60天$ -4.6990470720-50.41%
90天$ -11.73744879516325-55.74%

HANePlatform (HANEP) 价格分析

HANePlatform 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 9.09
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$ 9.43
$ 9.43$ 9.43

$ 139.57
$ 139.57$ 139.57

+1.14%

+1.04%

-11.07%

HANePlatform (HANEP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 416.56K
$ 416.56K$ 416.56K

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什么是HANePlatform (HANEP)

HANeP boosts real-life use cases and rewards in HanChain, powering decentralized copyright finance.

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HANePlatform (HANEP) 资源

白皮书
官网

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HANEP 兑换为当地货币

1 HANEP 兑换 AUD
A$15.0984
1 HANEP 兑换 GBP
7.5492
1 HANEP 兑换 EUR
9.0404
1 HANEP 兑换 USD
$9.32
1 HANEP 兑换 MYR
RM41.8468
1 HANEP 兑换 TRY
330.0212
1 HANEP 兑换 JPY
¥1,473.958
1 HANEP 兑换 RUB
952.8768
1 HANEP 兑换 INR
802.3588
1 HANEP 兑换 IDR
Rp150,322.5596
1 HANEP 兑换 PHP
546.3384
1 HANEP 兑换 EGP
￡E.471.2192
1 HANEP 兑换 BRL
R$56.852
1 HANEP 兑换 CAD
C$13.3276
1 HANEP 兑换 BDT
1,136.8536
1 HANEP 兑换 NGN
14,449.5416
1 HANEP 兑换 UAH
394.0496
1 HANEP 兑换 VES
Bs493.96
1 HANEP 兑换 PKR
Rs2,595.3404
1 HANEP 兑换 KZT
4,918.164
1 HANEP 兑换 THB
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1 HANEP 兑换 TWD
NT$307.8396
1 HANEP 兑换 CHF
Fr8.4812
1 HANEP 兑换 HKD
HK$72.5096
1 HANEP 兑换 MAD
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