HanChain 价格 (HAN)
今天 HanChain (HAN) 的实时价格为 0.0050467 USD。目前其市值为 $ 919.35K USD。HAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
HanChain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.31M USD
- HanChain 当天价格变化为 +0.10%
- 其循环供应量为 182.20M USD
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今天内，HanChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，HanChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011656398。
在过去60天内，HanChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014720371。
在过去90天内，HanChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002032243792626697。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.10%
|30天
|$ -0.0011656398
|-23.09%
|60天
|$ -0.0014720371
|-29.16%
|90天
|$ -0.002032243792626697
|-28.70%
HanChain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.06%
+0.10%
-6.87%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 HAN 兑换 AUD
A$0.008125187
|1 HAN 兑换 GBP
￡0.004087827
|1 HAN 兑换 EUR
€0.004895299
|1 HAN 兑换 USD
$0.0050467
|1 HAN 兑换 MYR
RM0.022659683
|1 HAN 兑换 TRY
₺0.178804581
|1 HAN 兑换 JPY
¥0.79687393
|1 HAN 兑换 RUB
₽0.512189583
|1 HAN 兑换 INR
₹0.433965733
|1 HAN 兑换 IDR
Rp81.398375701
|1 HAN 兑换 PHP
₱0.295131016
|1 HAN 兑换 EGP
￡E.0.255110685
|1 HAN 兑换 BRL
R$0.030532535
|1 HAN 兑换 CAD
C$0.007267248
|1 HAN 兑换 BDT
৳0.615596466
|1 HAN 兑换 NGN
₦7.812190666
|1 HAN 兑换 UAH
₴0.213929613
|1 HAN 兑换 VES
Bs0.2674751
|1 HAN 兑换 PKR
Rs1.407322762
|1 HAN 兑换 KZT
₸2.653352992
|1 HAN 兑换 THB
฿0.174565353
|1 HAN 兑换 TWD
NT$0.166339232
|1 HAN 兑换 CHF
Fr0.004592497
|1 HAN 兑换 HKD
HK$0.039263326
|1 HAN 兑换 MAD
.د.م0.050769802