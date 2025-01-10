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HanChain 价格 (HAN)

USD

HanChain (HAN) 实时价格图表

$0.00505519
$0.00505519$0.00505519
+0.20%(1D)

今天 HanChain (HAN) 的价格

今天 HanChain (HAN) 的实时价格为 0.0050467 USD。目前其市值为 $ 919.35K USD。HAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
HanChain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.31M USD
- HanChain 当天价格变化为 +0.10%
- 其循环供应量为 182.20M USD

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HanChain (HAN) 价格表现 USD

今天内，HanChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，HanChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011656398
在过去60天内，HanChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014720371
在过去90天内，HanChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002032243792626697

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.10%
30天$ -0.0011656398-23.09%
60天$ -0.0014720371-29.16%
90天$ -0.002032243792626697-28.70%

HanChain (HAN) 价格分析

HanChain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00488819
$ 0.00488819$ 0.00488819

$ 0.0050878
$ 0.0050878$ 0.0050878

$ 26.97
$ 26.97$ 26.97

-0.06%

+0.10%

-6.87%

HanChain (HAN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 919.35K
$ 919.35K$ 919.35K

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

182.20M
182.20M 182.20M

什么是HanChain (HAN)

Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available

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HanChain (HAN) 资源

官网

大家还在问：关于 HanChain (HAN) 的其他问题

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HAN 兑换为当地货币

1 HAN 兑换 AUD
A$0.008125187
1 HAN 兑换 GBP
0.004087827
1 HAN 兑换 EUR
0.004895299
1 HAN 兑换 USD
$0.0050467
1 HAN 兑换 MYR
RM0.022659683
1 HAN 兑换 TRY
0.178804581
1 HAN 兑换 JPY
¥0.79687393
1 HAN 兑换 RUB
0.512189583
1 HAN 兑换 INR
0.433965733
1 HAN 兑换 IDR
Rp81.398375701
1 HAN 兑换 PHP
0.295131016
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1 HAN 兑换 BRL
R$0.030532535
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C$0.007267248
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1 HAN 兑换 NGN
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1 HAN 兑换 UAH
0.213929613
1 HAN 兑换 VES
Bs0.2674751
1 HAN 兑换 PKR
Rs1.407322762
1 HAN 兑换 KZT
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1 HAN 兑换 THB
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1 HAN 兑换 TWD
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1 HAN 兑换 CHF
Fr0.004592497
1 HAN 兑换 HKD
HK$0.039263326
1 HAN 兑换 MAD
.د.م0.050769802