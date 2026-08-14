hamster wif gun 今日价格

hamster wif gun (HWG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.35%。当前 HWG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HWG。

hamster wif gun 目前市值在 $ 33,204 排名第 #-，流通供应量为 952.09M HWG。过去 24 小时内，HWG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00105821，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HWG 在过去一小时内波动了 +0.40%，过去7 天内波动了 -18.40%。过去一天，总交易量达到 --。

hamster wif gun（HWG）市场信息

市值 $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K 流通量 952.09M 952.09M 952.09M 总供应量 952,094,045.22962 952,094,045.22962 952,094,045.22962

hamster wif gun 的当前市值为 $ 33.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HWG 的流通量为 952.09M，总供应量是 952094045.22962，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.20K。