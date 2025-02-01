今天 Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 的价格

今天 Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 的实时价格为 0.00027348 USD。目前其市值为 $ 273.33K USD。BREAKER 兑换 USD 的价格为实时更新。

Hamster Wheel Breaker 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 166.88K USD

- Hamster Wheel Breaker 当天价格变化为 -6.60%

- 其循环供应量为 999.72M USD

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