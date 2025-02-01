Hamster Wheel Breaker 价格 (BREAKER)
今天 Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 的实时价格为 0.00027348 USD。目前其市值为 $ 273.33K USD。BREAKER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hamster Wheel Breaker 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 166.88K USD
- Hamster Wheel Breaker 当天价格变化为 -6.60%
- 其循环供应量为 999.72M USD
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今天内，Hamster Wheel Breaker 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Hamster Wheel Breaker 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Hamster Wheel Breaker 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Hamster Wheel Breaker 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-6.60%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Hamster Wheel Breaker 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
-6.60%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BREAKER 兑换 AUD
A$0.000437568
|1 BREAKER 兑换 GBP
￡0.000218784
|1 BREAKER 兑换 EUR
€0.0002625408
|1 BREAKER 兑换 USD
$0.00027348
|1 BREAKER 兑换 MYR
RM0.001216986
|1 BREAKER 兑换 TRY
₺0.009763236
|1 BREAKER 兑换 JPY
¥0.042444096
|1 BREAKER 兑换 RUB
₽0.0269569236
|1 BREAKER 兑换 INR
₹0.023710716
|1 BREAKER 兑换 IDR
Rp4.4832779712
|1 BREAKER 兑换 PHP
₱0.0159767016
|1 BREAKER 兑换 EGP
￡E.0.0137341656
|1 BREAKER 兑换 BRL
R$0.0015971232
|1 BREAKER 兑换 CAD
C$0.000396546
|1 BREAKER 兑换 BDT
৳0.0333344772
|1 BREAKER 兑换 NGN
₦0.4226879532
|1 BREAKER 兑换 UAH
₴0.0113986464
|1 BREAKER 兑换 VES
Bs0.01586184
|1 BREAKER 兑换 PKR
Rs0.0762626328
|1 BREAKER 兑换 KZT
₸0.1416243528
|1 BREAKER 兑换 THB
฿0.0092408892
|1 BREAKER 兑换 TWD
NT$0.0090084312
|1 BREAKER 兑换 CHF
Fr0.0002488668
|1 BREAKER 兑换 HKD
HK$0.0021304092
|1 BREAKER 兑换 MAD
.د.م0.0027430044