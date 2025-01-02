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Hakka Finance 价格 (HAKKA)

USD

Hakka Finance (HAKKA) 实时价格图表

$0.00250531
$0.00250531$0.00250531
+0.90%(1D)

今天 Hakka Finance (HAKKA) 的价格

今天 Hakka Finance (HAKKA) 的实时价格为 0.00250531 USD。目前其市值为 $ 731.84K USD。HAKKA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hakka Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.61K USD
- Hakka Finance 当天价格变化为 +0.97%
- 其循环供应量为 292.49M USD

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Hakka Finance (HAKKA) 价格表现 USD

今天内，Hakka Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Hakka Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005572786
在过去60天内，Hakka Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004492825
在过去90天内，Hakka Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000084529031511344

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.97%
30天$ -0.0005572786-22.24%
60天$ +0.0004492825+17.93%
90天$ +0.000084529031511344+3.49%

Hakka Finance (HAKKA) 价格分析

Hakka Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00211702
$ 0.00211702$ 0.00211702

$ 0.00257913
$ 0.00257913$ 0.00257913

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

+0.18%

+0.97%

-3.68%

Hakka Finance (HAKKA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 731.84K
$ 731.84K$ 731.84K

$ 2.61K
$ 2.61K$ 2.61K

292.49M
292.49M 292.49M

什么是Hakka Finance (HAKKA)

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Hakka Finance (HAKKA) 资源

官网

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HAKKA 兑换为当地货币

1 HAKKA 兑换 AUD
A$0.004008496
1 HAKKA 兑换 GBP
0.002004248
1 HAKKA 兑换 EUR
0.0024050976
1 HAKKA 兑换 USD
$0.00250531
1 HAKKA 兑换 MYR
RM0.0111987357
1 HAKKA 兑换 TRY
0.0884624961
1 HAKKA 兑换 JPY
¥0.3936593603
1 HAKKA 兑换 RUB
0.2793170119
1 HAKKA 兑换 INR
0.2148303325
1 HAKKA 兑换 IDR
Rp40.4082201493
1 HAKKA 兑换 PHP
0.1450825021
1 HAKKA 兑换 EGP
￡E.0.1271945887
1 HAKKA 兑换 BRL
R$0.0159087185
1 HAKKA 兑换 CAD
C$0.0036076464
1 HAKKA 兑换 BDT
0.299384545
1 HAKKA 兑换 NGN
3.8781697738
1 HAKKA 兑换 UAH
0.1053733386
1 HAKKA 兑换 VES
Bs0.12777081
1 HAKKA 兑换 PKR
Rs0.6978541005
1 HAKKA 兑换 KZT
1.3151123783
1 HAKKA 兑换 THB
฿0.0858820268
1 HAKKA 兑换 TWD
NT$0.0823996459
1 HAKKA 兑换 CHF
Fr0.002254779
1 HAKKA 兑换 HKD
HK$0.0194662587
1 HAKKA 兑换 MAD
.د.م0.025303631