haHYPE（HAHYPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 44.06 24H最高价 $ 49.0 历史最高 $ 59.84 最低价 $ 14.81 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） +6.91% 漲跌幅（7D） +26.47%

haHYPE（HAHYPE）当前实时价格为 $47.95。过去 24 小时内，HAHYPE 的交易价格在 $ 44.06 至 $ 49.0 之间波动，市场活跃度显著。HAHYPE 的历史最高价为 $ 59.84，历史最低价为 $ 14.81。

从短期表现来看，HAHYPE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +6.91%，过去 7 天内累计变动为 +26.47%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

haHYPE（HAHYPE）市场信息

市值 $ 5.07M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 5.07M 流通量 105.96K 总供应量 105,961.1311384947

haHYPE 的当前市值为 $ 5.07M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HAHYPE 的流通量为 105.96K，总供应量是 105961.1311384947，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.07M。