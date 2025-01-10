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HAGGORD 价格 (HAGGORD)

USD

HAGGORD (HAGGORD) 实时价格图表

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-3.80%(1D)

今天 HAGGORD (HAGGORD) 的价格

今天 HAGGORD (HAGGORD) 的实时价格为 0.073817 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HAGGORD 兑换 USD 的价格为实时更新。
HAGGORD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 680.44 USD
- HAGGORD 当天价格变化为 -3.83%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HAGGORD (HAGGORD) 价格表现 USD

今天内，HAGGORD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00294053910177252
在过去30天内，HAGGORD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0135049899
在过去60天内，HAGGORD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0414871175
在过去90天内，HAGGORD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1326940699513845

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00294053910177252-3.83%
30天$ +0.0135049899+18.30%
60天$ -0.0414871175-56.20%
90天$ -0.1326940699513845-64.25%

HAGGORD (HAGGORD) 价格分析

HAGGORD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.073641
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$ 0.079384
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$ 3.52
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-4.06%

-3.83%

+6.48%

HAGGORD (HAGGORD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 680.44
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什么是HAGGORD (HAGGORD)

A parody of the timeless character, Hagrid, from the PS1

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HAGGORD (HAGGORD) 资源

官网

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HAGGORD 兑换为当地货币

1 HAGGORD 兑换 AUD
A$0.11958354
1 HAGGORD 兑换 GBP
0.05979177
1 HAGGORD 兑换 EUR
0.07160249
1 HAGGORD 兑换 USD
$0.073817
1 HAGGORD 兑换 MYR
RM0.33143833
1 HAGGORD 兑换 TRY
2.6131218
1 HAGGORD 兑换 JPY
¥11.67415855
1 HAGGORD 兑换 RUB
7.54705008
1 HAGGORD 兑换 INR
6.35416736
1 HAGGORD 兑换 IDR
Rp1,190.59660751
1 HAGGORD 兑换 PHP
4.32641437
1 HAGGORD 兑换 EGP
￡E.3.73218752
1 HAGGORD 兑换 BRL
R$0.4502837
1 HAGGORD 兑换 CAD
C$0.10555831
1 HAGGORD 兑换 BDT
9.00419766
1 HAGGORD 兑换 NGN
114.44440046
1 HAGGORD 兑换 UAH
3.12098276
1 HAGGORD 兑换 VES
Bs3.912301
1 HAGGORD 兑换 PKR
Rs20.55581999
1 HAGGORD 兑换 KZT
38.9532309
1 HAGGORD 兑换 THB
฿2.5614499
1 HAGGORD 兑换 TWD
NT$2.43817551
1 HAGGORD 兑换 CHF
Fr0.06717347
1 HAGGORD 兑换 HKD
HK$0.57429626
1 HAGGORD 兑换 MAD
.د.م0.74112268