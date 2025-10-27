Haedal Staked WAL（HAWAL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.243119 $ 0.243119 $ 0.243119 24H最低价 $ 0.263511 $ 0.263511 $ 0.263511 24H最高价 24H最低价 $ 0.243119$ 0.243119 $ 0.243119 24H最高价 $ 0.263511$ 0.263511 $ 0.263511 历史最高 $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 最低价 $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 涨跌幅（1H） -1.53% 涨跌幅（1D） +4.40% 漲跌幅（7D） +5.64% 漲跌幅（7D） +5.64%

Haedal Staked WAL（HAWAL）当前实时价格为 $0.254296。过去 24 小时内，HAWAL 的交易价格在 $ 0.243119 至 $ 0.263511 之间波动，市场活跃度显著。HAWAL 的历史最高价为 $ 0.455937，历史最低价为 $ 0.129313。

从短期表现来看，HAWAL 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.53%，过去 24 小时内变动为 +4.40%，过去 7 天内累计变动为 +5.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Haedal Staked WAL（HAWAL）市场信息

市值 $ 40.68K$ 40.68K $ 40.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 40.68K$ 40.68K $ 40.68K 流通量 160.00K 160.00K 160.00K 总供应量 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Haedal Staked WAL 的当前市值为 $ 40.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HAWAL 的流通量为 160.00K，总供应量是 160000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.68K。