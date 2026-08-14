had to take profits sir 今日价格

had to take profits sir (HTTPS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.13%。当前 HTTPS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HTTPS。

had to take profits sir 目前市值在 $ 136,002 排名第 #-，流通供应量为 999.44M HTTPS。过去 24 小时内，HTTPS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00324123，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HTTPS 在过去一小时内波动了 -0.23%，过去7 天内波动了 +61.47%。过去一天，总交易量达到 $ 12.02K。

had to take profits sir（HTTPS）市场信息

市值 $ 136.00K$ 136.00K $ 136.00K 成交量（24H） $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K 完全稀释市值 $ 136.00K$ 136.00K $ 136.00K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 总供应量 999,435,837.276333 999,435,837.276333 999,435,837.276333

had to take profits sir 的当前市值为 $ 136.00K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.02K。HTTPS 的流通量为 999.44M，总供应量是 999435837.276333，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 136.00K。