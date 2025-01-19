Hachi Inu 价格 (HACHI INU)
今天 Hachi Inu (HACHI INU) 的实时价格为 0.02487586 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HACHI INU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hachi Inu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 404.63 USD
- Hachi Inu 当天价格变化为 -5.75%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Hachi Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00151909904790728。
在过去30天内，Hachi Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Hachi Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Hachi Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00151909904790728
|-5.75%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Hachi Inu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.69%
-5.75%
-21.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hachi Inu is a fun, community-driven meme token inspired by the loyal spirit of the Hachiko dog. The project aims to bring together cryptocurrency enthusiasts through humor and a shared love for memes. With a strong focus on building a vibrant community, Hachi Inu seeks to create value for its holders by leveraging social media, community engagement, and rewarding loyal supporters. It’s a lighthearted, decentralized project that combines meme culture with the potential for growth in the crypto space.
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|1 HACHI INU 兑换 AUD
A$0.0400501346
|1 HACHI INU 兑换 GBP
￡0.0203982052
|1 HACHI INU 兑换 EUR
€0.0241295842
|1 HACHI INU 兑换 USD
$0.02487586
|1 HACHI INU 兑换 MYR
RM0.11194137
|1 HACHI INU 兑换 TRY
₺0.8813517198
|1 HACHI INU 兑换 JPY
¥3.8873506422
|1 HACHI INU 兑换 RUB
₽2.5487806156
|1 HACHI INU 兑换 INR
₹2.1537519588
|1 HACHI INU 兑换 IDR
Rp407.8009183584
|1 HACHI INU 兑换 PHP
₱1.456481603
|1 HACHI INU 兑换 EGP
￡E.1.2492656892
|1 HACHI INU 兑换 BRL
R$0.151742746
|1 HACHI INU 兑换 CAD
C$0.0358212384
|1 HACHI INU 兑换 BDT
৳3.02241699
|1 HACHI INU 兑换 NGN
₦38.7473858118
|1 HACHI INU 兑换 UAH
₴1.0475224646
|1 HACHI INU 兑换 VES
Bs1.34329644
|1 HACHI INU 兑换 PKR
Rs6.9348922508
|1 HACHI INU 兑换 KZT
₸13.2036089708
|1 HACHI INU 兑换 THB
฿0.8554808254
|1 HACHI INU 兑换 TWD
NT$0.8181670354
|1 HACHI INU 兑换 CHF
Fr0.0226370326
|1 HACHI INU 兑换 HKD
HK$0.1935341908
|1 HACHI INU 兑换 MAD
.د.م0.2497536344