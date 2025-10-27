Habitat（HABITAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.076758 $ 0.076758 $ 0.076758 24H最低价 $ 0.081198 $ 0.081198 $ 0.081198 24H最高价 24H最低价 $ 0.076758$ 0.076758 $ 0.076758 24H最高价 $ 0.081198$ 0.081198 $ 0.081198 历史最高 $ 0.173107$ 0.173107 $ 0.173107 最低价 $ 0.04370948$ 0.04370948 $ 0.04370948 涨跌幅（1H） +0.35% 涨跌幅（1D） +5.13% 漲跌幅（7D） -14.31% 漲跌幅（7D） -14.31%

Habitat（HABITAT）当前实时价格为 $0.08096。过去 24 小时内，HABITAT 的交易价格在 $ 0.076758 至 $ 0.081198 之间波动，市场活跃度显著。HABITAT 的历史最高价为 $ 0.173107，历史最低价为 $ 0.04370948。

从短期表现来看，HABITAT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.35%，过去 24 小时内变动为 +5.13%，过去 7 天内累计变动为 -14.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Habitat（HABITAT）市场信息

市值 $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M 流通量 73.56M 73.56M 73.56M 总供应量 99,999,839.802692 99,999,839.802692 99,999,839.802692

Habitat 的当前市值为 $ 5.96M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HABITAT 的流通量为 73.56M，总供应量是 99999839.802692，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.10M。