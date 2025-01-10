今天 H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) 的价格

今天 H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) 的实时价格为 0.00930722 USD。目前其市值为 $ 9.24M USD。H4CK 兑换 USD 的价格为实时更新。

H4CK Terminal by Virtuals 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 666.53K USD

- H4CK Terminal by Virtuals 当天价格变化为 -14.87%

- 其循环供应量为 990.39M USD

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