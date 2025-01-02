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H2 Finance 价格 ($H2)

USD

H2 Finance ($H2) 实时价格图表

$0.01259909
$0.01259909$0.01259909
+11.00%(1D)

今天 H2 Finance ($H2) 的价格

今天 H2 Finance ($H2) 的实时价格为 0.01259909 USD。目前其市值为 $ 8.90M USD。$H2 兑换 USD 的价格为实时更新。
H2 Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.58K USD
- H2 Finance 当天价格变化为 +11.10%
- 其循环供应量为 706.16M USD

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H2 Finance ($H2) 价格表现 USD

今天内，H2 Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00125865
在过去30天内，H2 Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0035925939
在过去60天内，H2 Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0072309012
在过去90天内，H2 Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.005691405573615706

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00125865+11.10%
30天$ +0.0035925939+28.51%
60天$ +0.0072309012+57.39%
90天$ +0.005691405573615706+82.39%

H2 Finance ($H2) 价格分析

H2 Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01128703
$ 0.01128703$ 0.01128703

$ 0.01277025
$ 0.01277025$ 0.01277025

$ 0.066501
$ 0.066501$ 0.066501

+0.20%

+11.10%

-6.05%

H2 Finance ($H2) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

$ 40.58K
$ 40.58K$ 40.58K

706.16M
706.16M 706.16M

什么是H2 Finance ($H2)

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H2 Finance ($H2) 资源

白皮书
官网

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$H2 兑换为当地货币

1 $H2 兑换 AUD
A$0.020158544
1 $H2 兑换 GBP
0.010079272
1 $H2 兑换 EUR
0.0120951264
1 $H2 兑换 USD
$0.01259909
1 $H2 兑换 MYR
RM0.0563179323
1 $H2 兑换 TRY
0.4448738679
1 $H2 兑换 JPY
¥1.9796950117
1 $H2 兑换 RUB
1.4046725441
1 $H2 兑换 INR
1.0803719675
1 $H2 兑换 IDR
Rp203.2111005827
1 $H2 兑换 PHP
0.7296133019
1 $H2 兑换 EGP
￡E.0.6396557993
1 $H2 兑换 BRL
R$0.0800042215
1 $H2 兑换 CAD
C$0.0181426896
1 $H2 兑换 BDT
1.505591255
1 $H2 兑换 NGN
19.5031393382
1 $H2 兑换 UAH
0.5299177254
1 $H2 兑换 VES
Bs0.64255359
1 $H2 兑换 PKR
Rs3.5094765195
1 $H2 兑换 KZT
6.6136403137
1 $H2 兑换 THB
฿0.4318968052
1 $H2 兑换 TWD
NT$0.4143840701
1 $H2 兑换 CHF
Fr0.011339181
1 $H2 兑换 HKD
HK$0.0978949293
1 $H2 兑换 MAD
.د.م0.127250809