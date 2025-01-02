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GYEN 价格 (GYEN)

USD

GYEN (GYEN) 实时价格图表

$0.00632614
$0.00632614$0.00632614
+1.50%(1D)

今天 GYEN (GYEN) 的价格

今天 GYEN (GYEN) 的实时价格为 0.00632614 USD。目前其市值为 $ 9.79M USD。GYEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
GYEN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.95K USD
- GYEN 当天价格变化为 +1.58%
- 其循环供应量为 1.55B USD

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GYEN (GYEN) 价格表现 USD

今天内，GYEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GYEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002463873
在过去60天内，GYEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000786522
在过去90天内，GYEN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003527263502546025

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.58%
30天$ -0.0002463873-3.89%
60天$ -0.0000786522-1.24%
90天$ -0.0003527263502546025-5.28%

GYEN (GYEN) 价格分析

GYEN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00617813
$ 0.00617813$ 0.00617813

$ 0.00634824
$ 0.00634824$ 0.00634824

$ 0.060753
$ 0.060753$ 0.060753

+0.10%

+1.58%

+0.37%

GYEN (GYEN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 9.79M
$ 9.79M$ 9.79M

$ 10.95K
$ 10.95K$ 10.95K

1.55B
1.55B 1.55B

什么是GYEN (GYEN)

The first regulated Japanese YEN stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc.

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GYEN (GYEN) 资源

官网

大家还在问：关于 GYEN (GYEN) 的其他问题

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GYEN 兑换为当地货币

1 GYEN 兑换 AUD
A$0.010121824
1 GYEN 兑换 GBP
0.005060912
1 GYEN 兑换 EUR
0.0060730944
1 GYEN 兑换 USD
$0.00632614
1 GYEN 兑换 MYR
RM0.0282778458
1 GYEN 兑换 TRY
0.2233760034
1 GYEN 兑换 JPY
¥0.9940263782
1 GYEN 兑换 RUB
0.7053013486
1 GYEN 兑换 INR
0.542466505
1 GYEN 兑换 IDR
Rp102.0345018442
1 GYEN 兑换 PHP
0.3663467674
1 GYEN 兑换 EGP
￡E.0.3211781278
1 GYEN 兑换 BRL
R$0.040170989
1 GYEN 兑换 CAD
C$0.0091096416
1 GYEN 兑换 BDT
0.75597373
1 GYEN 兑换 NGN
9.7927381972
1 GYEN 兑换 UAH
0.2660774484
1 GYEN 兑换 VES
Bs0.32263314
1 GYEN 兑换 PKR
Rs1.762146297
1 GYEN 兑换 KZT
3.3207806702
1 GYEN 兑换 THB
฿0.2168600792
1 GYEN 兑换 TWD
NT$0.2080667446
1 GYEN 兑换 CHF
Fr0.005693526
1 GYEN 兑换 HKD
HK$0.0491541078
1 GYEN 兑换 MAD
.د.م0.063894014