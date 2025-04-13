GYAT Coin 图标

GYAT Coin 价格 (GYAT)

USD

GYAT Coin (GYAT) 实时价格图表

$0.00171921
$0.00171921$0.00171921
+15.60%(1D)

今天 GYAT Coin (GYAT) 的价格

今天 GYAT Coin (GYAT) 的实时价格为 0.00172009 USD。目前其市值为 $ 1.72M USD。GYAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
GYAT Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GYAT Coin 当天价格变化为 +14.88%
- 其循环供应量为 999.99M USD

在获取 MEXC 上从 GYAT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GYAT 价格信息的首选平台。

GYAT Coin (GYAT) 价格表现 USD

今天内，GYAT Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00022279
在过去30天内，GYAT Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002785529
在过去60天内，GYAT Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013718672
在过去90天内，GYAT Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00022279+14.88%
30天$ -0.0002785529-16.19%
60天$ -0.0013718672-79.75%
90天$ 0--

GYAT Coin (GYAT) 价格分析

GYAT Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00146094
$ 0.00146094$ 0.00146094

$ 0.00175397
$ 0.00175397$ 0.00175397

$ 0.02603769
$ 0.02603769$ 0.02603769

-1.10%

+14.88%

+8.89%

GYAT Coin (GYAT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
----

999.99M
999.99M 999.99M

什么是GYAT Coin (GYAT)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

GYAT Coin (GYAT) 资源

官网

大家还在问：关于 GYAT Coin (GYAT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GYAT 兑换为当地货币

1 GYAT 兑换 VND
44.10482769
1 GYAT 兑换 AUD
A$0.0027349431
1 GYAT 兑换 GBP
0.0013072684
1 GYAT 兑换 EUR
0.0015136792
1 GYAT 兑换 USD
$0.00172009
1 GYAT 兑换 MYR
RM0.0076027978
1 GYAT 兑换 TRY
0.0654666254
1 GYAT 兑换 JPY
¥0.2468501159
1 GYAT 兑换 RUB
0.1430770862
1 GYAT 兑换 INR
0.1478589364
1 GYAT 兑换 IDR
Rp28.6681551994
1 GYAT 兑换 KRW
2.4433018405
1 GYAT 兑换 PHP
0.0983547462
1 GYAT 兑换 EGP
￡E.0.0882062152
1 GYAT 兑换 BRL
R$0.0100797274
1 GYAT 兑换 CAD
C$0.0023737242
1 GYAT 兑换 BDT
0.2085609125
1 GYAT 兑换 NGN
2.7346334838
1 GYAT 兑换 UAH
0.0710569179
1 GYAT 兑换 VES
Bs0.12212639
1 GYAT 兑换 PKR
Rs0.4812639811
1 GYAT 兑换 KZT
0.8870848148
1 GYAT 兑换 THB
฿0.0575714123
1 GYAT 兑换 TWD
NT$0.0556793133
1 GYAT 兑换 AED
د.إ0.0063127303
1 GYAT 兑换 CHF
Fr0.0013932729
1 GYAT 兑换 HKD
HK$0.0133306975
1 GYAT 兑换 MAD
.د.م0.0159624352
1 GYAT 兑换 MXN
$0.034917827