GVNR 今日价格

GVNR (GVNR) 今日实时价格为 $ 0.236449，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GVNR 兑 USD 的汇率为 $ 0.236449 每 GVNR。

GVNR 目前市值在 $ 3,794,663 排名第 #-，流通供应量为 16.05M GVNR。过去 24 小时内，GVNR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.99，而历史最低价为 $ 0.03570621。

短期表现方面，GVNR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 12.49。

GVNR（GVNR）市场信息

市值 $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M 成交量（24H） $ 12.49$ 12.49 $ 12.49 完全稀释市值 $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M 流通量 16.05M 16.05M 16.05M 总供应量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

GVNR 的当前市值为 $ 3.79M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.49。GVNR 的流通量为 16.05M，总供应量是 20000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.73M。