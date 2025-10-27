Gut Says（GUT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -5.09% 涨跌幅（1D） +8.23% 漲跌幅（7D） +116.23% 漲跌幅（7D） +116.23%

Gut Says（GUT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GUT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GUT 的历史最高价为 $ 0.00106126，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GUT 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.09%，过去 24 小时内变动为 +8.23%，过去 7 天内累计变动为 +116.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gut Says（GUT）市场信息

市值 $ 307.06K$ 307.06K $ 307.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 307.06K$ 307.06K $ 307.06K 流通量 946.33M 946.33M 946.33M 总供应量 946,326,696.148779 946,326,696.148779 946,326,696.148779

Gut Says 的当前市值为 $ 307.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GUT 的流通量为 946.33M，总供应量是 946326696.148779，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 307.06K。