Guru 价格 (GURU)
Guru (GURU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GURU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GURU。
Guru 目前市值在 $ 14,739.19 排名第 #-，流通供应量为 99.00M GURU。过去 24 小时内，GURU 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.084421，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，GURU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.17%。过去一天，总交易量达到 $ 7.91。
Guru 的当前市值为 $ 14.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.91。GURU 的流通量为 99.00M，总供应量是 99001225.37722665，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.74K。
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今天内，Guru 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0。
在过去30天内，Guru 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Guru 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Guru 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0.0
|0.00%
|30天
|$ 0
|-94.16%
|60天
|$ 0
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|90天
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在 2040 年，Guru 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Guru 的实时价格是多少？
当前价格为 ¥，过去 24 小时价格变动 0.0%。
市场情绪如何影响 GURU？
市场情绪受宏观经济状况、行业新闻以及 -- 生态系统发展动态的影响。积极的市场情绪通常与交易量上升和短期价格上涨相关。
Guru 的市值和全球排名是多少？
Guru 的市值为 ¥100650.7016429201910000，排名为第 9428 位，凸显了其在整体市场中的影响力和规模。
近期的交易活动如何？
GURU 的 24 小时交易量为 ¥--，表明全球交易者的活跃度很高。
GURU 今天的波动性如何？
该代币的波动性以 --% 衡量，帮助交易者评估市场是处于稳定状态还是快速波动。
今天的 24 小时交易区间是多少？
它在 ¥0E-15 和 ¥0E-15 之间波动，表明了日内价格的强弱。
哪些长期因素会影响 Guru？
影响因素包括流通供应量（99001225.37722665 枚代币）、Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem 内的采用趋势以及 -- 网络的整体吸引力。
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