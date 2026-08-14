Guru 今日价格

Guru (GURU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GURU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GURU。

Guru 目前市值在 $ 14,739.19 排名第 #-，流通供应量为 99.00M GURU。过去 24 小时内，GURU 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.084421，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GURU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.17%。过去一天，总交易量达到 $ 7.91。

Guru（GURU）市场信息

市值 $ 14.74K$ 14.74K $ 14.74K 成交量（24H） $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 完全稀释市值 $ 14.74K$ 14.74K $ 14.74K 流通量 99.00M 99.00M 99.00M 总供应量 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665

Guru 的当前市值为 $ 14.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.91。GURU 的流通量为 99.00M，总供应量是 99001225.37722665，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.74K。