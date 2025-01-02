Gun Game 价格 (GG)
今天 Gun Game (GG) 的实时价格为 0.00218572 USD。目前其市值为 $ 149.02K USD。GG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gun Game 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 451.63 USD
- Gun Game 当天价格变化为 +1.02%
- 其循环供应量为 68.18M USD
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今天内，Gun Game 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Gun Game 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002127566。
在过去60天内，Gun Game 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002647822。
在过去90天内，Gun Game 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005931960026488927。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.02%
|30天
|$ -0.0002127566
|-9.73%
|60天
|$ +0.0002647822
|+12.11%
|90天
|$ +0.0005931960026488927
|+37.25%
Gun Game 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.96%
+1.02%
+14.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!
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|1 GG 兑换 AUD
A$0.003497152
|1 GG 兑换 GBP
￡0.001748576
|1 GG 兑换 EUR
€0.0021201484
|1 GG 兑换 USD
$0.00218572
|1 GG 兑换 MYR
RM0.0097701684
|1 GG 兑换 TRY
₺0.0771777732
|1 GG 兑换 JPY
¥0.343267326
|1 GG 兑换 RUB
₽0.2436859228
|1 GG 兑换 INR
₹0.18742549
|1 GG 兑换 IDR
Rp35.2535434516
|1 GG 兑换 PHP
₱0.1267061884
|1 GG 兑换 EGP
￡E.0.1109471472
|1 GG 兑换 BRL
R$0.013551464
|1 GG 兑换 CAD
C$0.0031474368
|1 GG 兑换 BDT
৳0.26119354
|1 GG 兑换 NGN
₦3.3782269748
|1 GG 兑换 UAH
₴0.0920406692
|1 GG 兑换 VES
Bs0.11147172
|1 GG 兑换 PKR
Rs0.609160164
|1 GG 兑换 KZT
₸1.1473499996
|1 GG 兑换 THB
฿0.0749264816
|1 GG 兑换 TWD
NT$0.0718664736
|1 GG 兑换 CHF
Fr0.001967148
|1 GG 兑换 HKD
HK$0.0169830444
|1 GG 兑换 MAD
.د.م0.0220976292