Gui Inu 今日价格

Gui Inu (GUI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GUI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GUI。

Gui Inu 目前市值在 $ 83,313 排名第 #-，流通供应量为 555.90B GUI。过去 24 小时内，GUI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GUI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Gui Inu（GUI）市场信息

市值 $ 83.31K$ 83.31K $ 83.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 116.57K$ 116.57K $ 116.57K 流通量 555.90B 555.90B 555.90B 总供应量 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0

Gui Inu 的当前市值为 $ 83.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GUI 的流通量为 555.90B，总供应量是 777777777777.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 116.57K。