gugugaga 今日价格

gugugaga (咕咕嘎嘎) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.02%。当前 咕咕嘎嘎 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 咕咕嘎嘎。

gugugaga 目前市值在 $ 83,938 排名第 #-，流通供应量为 995.94M 咕咕嘎嘎。过去 24 小时内，咕咕嘎嘎 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，咕咕嘎嘎 在过去一小时内波动了 +7.17%，过去7 天内波动了 +6.63%。过去一天，总交易量达到 --。

gugugaga（咕咕嘎嘎）市场信息

市值 $ 83.94K$ 83.94K $ 83.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.94K$ 83.94K $ 83.94K 流通量 995.94M 995.94M 995.94M 总供应量 995,943,909.837078 995,943,909.837078 995,943,909.837078

gugugaga 的当前市值为 $ 83.94K, 它过去 24 小时的交易量为 --。咕咕嘎嘎 的流通量为 995.94M，总供应量是 995943909.837078，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.94K。