Gugo（GUGO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00140087 $ 0.00140087 $ 0.00140087 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00140087$ 0.00140087 $ 0.00140087 历史最高 $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -30.38% 漲跌幅（7D） -50.03% 漲跌幅（7D） -50.03%

Gugo（GUGO）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GUGO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00140087 之间波动，市场活跃度显著。GUGO 的历史最高价为 $ 0.0146709，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GUGO 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -30.38%，过去 7 天内累计变动为 -50.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gugo（GUGO）市场信息

市值 $ 959.97K$ 959.97K $ 959.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 959.97K$ 959.97K $ 959.97K 流通量 990.10M 990.10M 990.10M 总供应量 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

Gugo 的当前市值为 $ 959.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GUGO 的流通量为 990.10M，总供应量是 990098452.894598，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 959.97K。