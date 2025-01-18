Guardian GUARD 价格 (GUARD)
今天 Guardian GUARD (GUARD) 的实时价格为 0.089973 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GUARD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Guardian GUARD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 82.68K USD
- Guardian GUARD 当天价格变化为 -10.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Guardian GUARD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0106691191475897。
在过去30天内，Guardian GUARD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0423449646。
在过去60天内，Guardian GUARD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0354939166。
在过去90天内，Guardian GUARD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03884503572346553。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0106691191475897
|-10.60%
|30天
|$ -0.0423449646
|-47.06%
|60天
|$ +0.0354939166
|+39.45%
|90天
|$ -0.03884503572346553
|-30.15%
Guardian GUARD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
-10.60%
-22.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Guardian is the 2nd token within the Wolf Den ecosystem. It serves as the farming token with the purpose of helping investors build a legacy of wealth while helping them mitigate the risks of the typical crypto spacing through education.
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|1 GUARD 兑换 AUD
A$0.14485653
|1 GUARD 兑换 GBP
￡0.07377786
|1 GUARD 兑换 EUR
€0.08727381
|1 GUARD 兑换 USD
$0.089973
|1 GUARD 兑换 MYR
RM0.4048785
|1 GUARD 兑换 TRY
₺3.19943988
|1 GUARD 兑换 JPY
¥14.04928395
|1 GUARD 兑换 RUB
₽9.2222325
|1 GUARD 兑换 INR
₹7.79076207
|1 GUARD 兑换 IDR
Rp1,474.96697712
|1 GUARD 兑换 PHP
₱5.25982158
|1 GUARD 兑换 EGP
￡E.4.5346392
|1 GUARD 兑换 BRL
R$0.54523638
|1 GUARD 兑换 CAD
C$0.12956112
|1 GUARD 兑换 BDT
৳10.9317195
|1 GUARD 兑换 NGN
₦140.14464399
|1 GUARD 兑换 UAH
₴3.78876303
|1 GUARD 兑换 VES
Bs4.858542
|1 GUARD 兑换 PKR
Rs25.08267294
|1 GUARD 兑换 KZT
₸47.75586894
|1 GUARD 兑换 THB
฿3.10496823
|1 GUARD 兑换 TWD
NT$2.95831224
|1 GUARD 兑换 CHF
Fr0.08187543
|1 GUARD 兑换 HKD
HK$0.69998994
|1 GUARD 兑换 MAD
.د.م0.90332892