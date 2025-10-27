Guardian Golden Ball（GBT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01423353$ 0.01423353 $ 0.01423353 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -5.95% 涨跌幅（1D） -16.23% 漲跌幅（7D） +0.59% 漲跌幅（7D） +0.59%

Guardian Golden Ball（GBT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GBT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GBT 的历史最高价为 $ 0.01423353，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GBT 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.95%，过去 24 小时内变动为 -16.23%，过去 7 天内累计变动为 +0.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Guardian Golden Ball（GBT）市场信息

市值 $ 19.56K$ 19.56K $ 19.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 97.82K$ 97.82K $ 97.82K 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Guardian Golden Ball 的当前市值为 $ 19.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GBT 的流通量为 200.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 97.82K。