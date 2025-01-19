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Guapcoin 价格 (GUAP)

USD

Guapcoin (GUAP) 实时价格图表

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今天 Guapcoin (GUAP) 的价格

今天 Guapcoin (GUAP) 的实时价格为 0.00195263 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GUAP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Guapcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.34 USD
- Guapcoin 当天价格变化为 -0.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Guapcoin (GUAP) 价格表现 USD

今天内，Guapcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Guapcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001571492
在过去60天内，Guapcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003908208
在过去90天内，Guapcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004232098145115046

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.10%
30天$ -0.0001571492-8.04%
60天$ -0.0003908208-20.01%
90天$ -0.004232098145115046-68.42%

Guapcoin (GUAP) 价格分析

Guapcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00193326
$ 0.00193326$ 0.00193326

$ 0.00195968
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$ 5.42
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Guapcoin (GUAP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 32.34
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什么是Guapcoin (GUAP)

Cryptocurrency for the culture. Our focus is to close the gap in cryptocurrency for black and brown people - as well as other groups with lack of access. This coin is being used to strengthen black businesses.

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Guapcoin (GUAP) 资源

官网

大家还在问：关于 Guapcoin (GUAP) 的其他问题

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GUAP 兑换为当地货币

1 GUAP 兑换 AUD
A$0.0031437343
1 GUAP 兑换 GBP
0.0016011566
1 GUAP 兑换 EUR
0.0018940511
1 GUAP 兑换 USD
$0.00195263
1 GUAP 兑换 MYR
RM0.008786835
1 GUAP 兑换 TRY
0.0691816809
1 GUAP 兑换 JPY
¥0.3051374901
1 GUAP 兑换 RUB
0.2001250487
1 GUAP 兑换 INR
0.1690587054
1 GUAP 兑换 IDR
Rp32.0103227472
1 GUAP 兑换 PHP
0.1143264865
1 GUAP 兑换 EGP
￡E.0.098412552
1 GUAP 兑换 BRL
R$0.011911043
1 GUAP 兑换 CAD
C$0.0028117872
1 GUAP 兑换 BDT
0.237244545
1 GUAP 兑换 NGN
3.0414750669
1 GUAP 兑换 UAH
0.0822252493
1 GUAP 兑换 VES
Bs0.10544202
1 GUAP 兑换 PKR
Rs0.5443541914
1 GUAP 兑换 KZT
1.0364169514
1 GUAP 兑换 THB
฿0.0671509457
1 GUAP 兑换 TWD
NT$0.0642220007
1 GUAP 兑换 CHF
Fr0.0017768933
1 GUAP 兑换 HKD
HK$0.0151914614
1 GUAP 兑换 MAD
.د.م0.0196044052